Інше

Неймовірний рекорд португальця став єдиною радістю для Ан-Насра у фіналі.

Сьогодні легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду досяг унікального показника. Він забив свій сотий гол у складі саудівського Ан-Наср. Ця знакова подія відбулася у фінальному матчі за Суперкубок Саудівської Аравії проти Аль-Ахлі. На 41-й хвилині Роналду впевнено реалізував пенальті, відкривши рахунок у поєдинку.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo becomes the first player in history to score 100 goals for 4 different clubs and nation. ✨



One more today in Super Cup final. 🇸🇦 pic.twitter.com/OpcNku4qtS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Однак, попри історичне досягнення свого лідера, Ан-Наср не зміг здобути трофей. Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті сильнішим виявився Аль-Ахлі. Хоча Роналду реалізував свій 11-метровий удар і в серії, його команда зрештою не змогла виграти трофей.

Завдяки цьому голу Роналду став першим і єдиним гравцем в історії світового футболу, якому вдалося забити 100 і більше м'ячів за п'ять різних команд, а саме — чотири клуби та свою національну збірну.

Ось список його клубів і кількість голів, що перетнули позначку 100:

Манчестер Юнайтед — 145 голів

Реал Мадрид — 450 голів

Ювентус — 101 гол

Аль-Наср — 100 голів

Збірна Португалії — 139 голів

Єдиною командою, за яку Кріштіану не вдалося забити понад 100 голів, залишається його рідний Спортінг. У сезоні 2002/03 він провів за португальський клуб 31 матч, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 6 результативними передачами.

Загалом, за 113 матчів, проведених у футболці Ан-Насра, Роналду відзначився не лише 100 голами, а й 20 асистами, що ще раз підкреслює його виняткову результативність.