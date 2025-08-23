Неймовірний рекорд португальця став єдиною радістю для Ан-Насра у фіналі.
Кріштіану Роналду, GETTY IMAGES
23 серпня 2025, 17:28
Сьогодні легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду досяг унікального показника. Він забив свій сотий гол у складі саудівського Ан-Наср. Ця знакова подія відбулася у фінальному матчі за Суперкубок Саудівської Аравії проти Аль-Ахлі. На 41-й хвилині Роналду впевнено реалізував пенальті, відкривши рахунок у поєдинку.
Однак, попри історичне досягнення свого лідера, Ан-Наср не зміг здобути трофей. Основний час матчу завершився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті сильнішим виявився Аль-Ахлі. Хоча Роналду реалізував свій 11-метровий удар і в серії, його команда зрештою не змогла виграти трофей.
Завдяки цьому голу Роналду став першим і єдиним гравцем в історії світового футболу, якому вдалося забити 100 і більше м'ячів за п'ять різних команд, а саме — чотири клуби та свою національну збірну.
Ось список його клубів і кількість голів, що перетнули позначку 100:
Манчестер Юнайтед — 145 голів
Реал Мадрид — 450 голів
Ювентус — 101 гол
Аль-Наср — 100 голів
Збірна Португалії — 139 голів
Єдиною командою, за яку Кріштіану не вдалося забити понад 100 голів, залишається його рідний Спортінг. У сезоні 2002/03 він провів за португальський клуб 31 матч, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та 6 результативними передачами.
Загалом, за 113 матчів, проведених у футболці Ан-Насра, Роналду відзначився не лише 100 голами, а й 20 асистами, що ще раз підкреслює його виняткову результативність.