Португальська суперзірка отримав чергову нагороду.

Напередодні Асоціація футболу Португалії провела гала-вечір, під час якого вручила нагороди Portugal Football Globes найбільш видатним постатям футболу країни.

Серед них — нападник Кріштіану Роналду, якого відзначили в номінації "Престиж".

Із цього приводу форвард аравійського Ан-Насру мав можливість виголосити промову.

"Ми повинні думати про сьогодення, гра за грою. Очевидно, що наша мета — потрапити на чемпіонат світу та виграти його, але ми повинні робити все поетапно.

Зараз у нас є ці дві гри, і, як сказав тренер Роберто Мартінес у своїй промові, ми повинні скористатись моментом. Ми граємо вдома, перед нашими вболівальниками, і ми знаємо, що коли ми граємо вдома, ми дуже сильні.

Для мене це честь грати за національну збірну. Я завжди відчуваю, що португальці на нашому боці, незалежно від того, чи гра йде краще чи гірше — вони завжди допомагають нам. Я впевнений, що наступні ігри пройдуть добре, і що ми кваліфікуємось на чемпіонат світу.

Сьогоднішня нагорода — це не про завершення моєї кар'єри. Я розглядаю це як визнання років зусиль, відданості та амбіцій. Мені подобається перемагати, допомагати новим поколінням, а вони також допомагають мені підтримувати свій рівень і продовжувати змагатися. Ось що мене захоплює: змагатись із молодшими за мене. У мене досі залишається пристрасть до цього.

Люди довкола, особливо моя родина, кажуть: "Тобі час уже зупинитись. Ти вже все зробив у футболі. Навіщо ти хочеш забивати тисячу голів?". Але я так не думаю.

Я думаю, що якщо я все ще роблю великі речі, допомагаю своєму клубу та національній збірній, то чому б не продовжувати? Я впевнений, що колись це все закінчиться, і тоді я піду звідти із відчуттям задоволення, бо я віддав усе, що міг.

Я знаю, що в мене залишилось ще небагато років, але той невеликий час, який у мене є, я намагаюсь використати по максимуму.

Якби це було 20 років тому, я б сказав, що хочу "з'їсти весь світ". Але зараз я вже не дивлюсь на речі таким чином. Вік дозволяє мені мислити інакше. У мене є філософія життя день за днем. Речі минають так швидко, усе довкола змінюється, і неможливо будувати довгострокові плани.

Зараз я будую короткострокові плани, бо це дає мені більше енергії. Це дає мені більше бажання жити. Ось що я намагаюсь робити: насолоджуватись кожним днем, тренуванням за тренуванням, грою за грою. А решту — скоро побачимо", — заявив португальський виконавець.

У цьому сезоні Роналду забив п’ять голів та віддав один гольовий пас у шести матчах.