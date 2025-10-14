Інше

Слідкуйте за матчем разом з Football.ua.

Сьогодні, 14 жовтня, юнацька збірна України U-18 проведе свій третій матч у рамках міжнародного турніру на навчально-тренувальному зборі у Хорватії.

Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Швеції. Стартовий свисток пролунає о 16:45 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-18 — Швеція U-18:

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар), Єгор Клименко (Рух), Єгор Крапівін (Еспаньйол).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост (усі — Шахтар), Володимир Ясінський (Рух), Єгор Шерстюк (Металіст), Артем Мурадян (Боруссія М), Микита Мельник (Наполі), Тимофій Бугай (Ференцварош).

Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Середа, Артем Дериконь (усі — Шахтар), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва — Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв (Рух), Ілля Кут'я (Гайдук), Антон Мартинюк (ПСВ).

Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Дмитро Зудін (Гайдук), Ілля Меньшиков (Аустрія).

Нагадаємо, у першому матчі Україна поступилася Хорватії (0:2), після чого обіграла Уельс (1:0).