Інше

"Синьо-жовті" провели свій другий матч на турнірі у Хорватії.

У своєму другому матчі на міжнародному турнірі у Хорватії в рамках навчально-тренувальних зборів юнацька збірна України U-18 здобула мінімальну перемогу над Уельсом з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 26 хвилині Арсеній Федоренко перехопив м'яч після грубої помилки суперника та спокійно розібрався з воротарем.

Загалом українці контролювали гру та створювали небезпечні моменти, але збільшити перевагу в рахунку не вдалося.

Свій наступний матч Україна проведе проти Швеції – гра відбудеться 14 жовтня.

Україна U-18 — Уельс U-18 1:0

Гол: Федоренко, 26.

Україна U-18: Клименко, Костюк, Зудін, Люсін (к) (Середа, 70), Кут'я (Калюжний, 46), Мурадян (Ясінський, 70), Милокост, Андрейко (Зубрій, 46, Мартинюк, 57), Шерстюк (Бугай, 77), Федоренко (Джурабаєв, 59), Меньшиков (Дериконь, 70).