Південнокорейський форвард здобув нагороду за вражаючий удар зі штрафного.

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Сон Хин Мін здобув престижну нагороду MLS за найкращий гол сезону 2025 року. Відзначили його приголомшливий штрафний удар у ворота ФК Даллас, який відбувся 23 серпня на стадіоні Тойота.

Гол Сона на шостій хвилині матчу виділявся точністю та технікою – м’яч перелетів через стінку захисників і влучив у ближню стійку. Нагороду визначали уболівальники на MLSsoccer.com, які голосували за найкращі моменти сезону.

Congratulations to Son Heung-Min on winning the 2025 @ATT MLS Goal of the Year. An incredible strike in just his third MLS game with @LAFC— an impressive debut season and a moment our fans will remember. pic.twitter.com/oB5V3IvKOE — Don Garber (@thesoccerdon) October 27, 2025

Південнокорейський форвард приєднався до ЛАФК у серпні після десяти років у Тоттенгемі і миттєво справив враження. Штрафний удар став його першим голом у MLS, а ЛАФК – третім матчем Сона у новій лізі. У дебютному сезоні Сон зіграв 10 матчів регулярного сезону, забив дев’ять голів і зробив три результативні передачі.

Наступний матч Лос-Анджелес Гелаксі проведе в рамках першого раунду плейоф MLS проти Остіна, який відбудеться 29 жовтня.