Інше

Український півзахисник дебютував у складі кіпрського клубу у поєдинку проти Акрітаса.

Колишній центральний півзахисник збірної України Віктор Коваленко зіграв свій перший матч за Аріс Лімасол після переходу до кіпрського клубу.

29-річний українець вийшов на заміну на 74-й хвилині у поєдинку 9-го туру чемпіонату Кіпру проти Акрітаса Хлоракаса, який завершився перемогою команди з Лімасола з рахунком 3:1.

Хоча Коваленко не відзначився результативними діями, цей матч став для нього дебютним у новій команді.



Нагадаємо, що український півзахисник приєднався до Аріса 30 вересня на правах вільного агента після завершення контракту з Емполі.