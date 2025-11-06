Інше

Дев'ять матчів відкрили 3-й тур турніру — серед них перемога Шахтаря та фіаско Слована.

Відбулися матчі "першого блоку" 3-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26, які відкрили новий єврокубковий тиждень. Дев'ять поєдинків подарували як результативні зустрічі, так і принципові нічийні протистояння, де команди боролися до останніх секунд.

Шахтар — Брейдаблік 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 65

Гра у Кракові пройшла під повним контролем української команди. Шахтар діяв спокійно та впевнено, методично шукаючи слабкі місця суперника. Бондаренко відкрив рахунок після розіграшу кутового, а в середині другого тайму Кауан Еліас подвоїв перевагу, чітко реалізувавши свій момент. Ісландці намагалися грати на контратаках, але створити бодай один гострий епізод так і не змогли.

АЕК Ларнака — Абердін 0:0

На Кіпрі суперники провели напружений матч, у якому господарі володіли м’ячем понад 60% часу. Кілька разів АЕК був близький до голу, однак шотландці грамотно діяли в обороні. Абердін упевнено тримався на своєму полі, уникаючи небезпечних ситуацій. Це вже другий матч поспіль, де команда з Шотландії не забиває у Лізі конференцій після двох голів у ворота Шахтаря на старті турніру.

Спарта – Ракув – 0:0

Досить рівна гра, у якій кожна команда мала свої моменти. Чехи вже святкували взяття воріт на 34-й хвилині після удару Харасліна, однак система VAR скасувала м’яч через офсайд. Далі матч перетворився на боротьбу за центр поля з великою кількістю фолів. Попри нулі на табло, поєдинок був жвавим, а обидві команди продовжують боротьбу за вихід із групи.

КуПС — Слован Братислава 3:1

Голи: Антві, 41, Пеннанен, 48, Оксанен, 81 – Марчеллі, 3

Початок гри був за словаками: Марчеллі вже на третій хвилині відкрив рахунок, однак далі все пішло не за планом Слована. Команда Данила Ігнатенка поступово втратила ініціативу, а помилка українця під час дальнього удару дозволила Антві зрівняти. Після перерви фіни повністю переграли суперника — Пеннанен і розкішний штрафний від Оксанена поставили крапку в матчі.

Майнц – Фіорентіна – 2:1

Голи: Холлербах, 68, Дже Сон Лі, 90+5 – Зом, 16

Новий етап для "фіалок" після відставки Стефано Піолі розпочався невдало. Італійці відкрили рахунок зусиллями Зома, але втримати перевагу не зуміли. Майнц грамотно використав помилки суперника — спершу Холлербах зрівняв, а в компенсований час Дже Сон Лі вирвав перемогу. Фіорентина мала шанси, однак Пікколі кілька разів не влучав у площину воріт.

Самсунспор – Хамрун – 3:0

Голи: Хольсе, 18, Кілінч, 58, Маріус, 77

Турецький клуб упевнено оформив другу перемогу поспіль. Самсунспор виглядав сильніше у всіх компонентах, а Хольсе відкрив рахунок, скориставшись провалом у захисті мальтійців. Після перерви господарі не зупинились: Кілінч і Маріус довели справу до розгрому. Команда Томаса Райса поки що не втратила жодного очка і залишається одним із фаворитів групи.

Ноа – Сігма Оломоуц – 1:2

Голи: Мулахусейнович, 21 – Славічек, 10, Сілла, 24

Матч у Вірменії видався бойовим. Чехи швидко відкрили рахунок, але Ноа відповів майже миттєво. Та все ж вирішальним став точний удар Сілли, який приніс Сігмі заслужені три очки. Господарі намагалися зрівняти, однак не використали свої шанси наприкінці зустрічі.

Цільє – Легія – 2:1

Голи: Йосипів, 72, Корничник, 77 – Урбанський, 17

Словенський клуб створив одну з головних сенсацій вечора. Після раннього голу Урбанського Цільє зумів перехопити ініціативу. Спочатку зрівняли рахунок, а вже за кілька хвилин Корничник ударом під поперечину оформив перемогу. Легія після перемоги над Шахтарем втратила очки і ускладнила собі шлях до плейоф.

АЕК Афіни – Шемрок Роверс – 1:1

Голи: Йович, 90 (пен.) – Берк, 21 (пен.)

Ірландський клуб був дуже близьким до гучної сенсації в Греції. Шемрок повів у рахунку після пенальті Берка, але втримати перевагу не зміг. У компенсований час арбітр призначив 11-метровий у ворота гостей, і Лука Йович холоднокровно реалізував свій шанс. У підсумку — бойова нічия 1:1.

Після цих матчів кілька груп стали ще більш заплутаними: деякі фаворити втратили очки, а середняки зробили гучні заявки на боротьбу за вихід у плейоф. Попереду друга частина туру, де нас очікують ще не менш інтригуючі поєдинки.