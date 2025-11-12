Інше

36-річний шведський півзахисник завершив виступи одразу після сезону чемпіонату Швеції 2025 року.

Колишній опорний півзахисник збірної Швеції Альбін Екдаль повідомив про завершення футбольної кар’єри, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Останнім клубом 36-річного півзахисника був Юргорден, і рішення піти на футбольну пенсію Екдаль ухвалив одразу після завершення сезону чемпіонату Швеції 2025 року.

Протягом кар’єри Альбін Екдаль виступав за низку європейських клубів, серед яких Броммапойкарна, Ювентус, Сієна, Болонья, Кальярі, Гамбург, Сампдорія та Спеція.

За національну збірну Швеції Альбін Екдаль дебютував у далекому 2011 році. З того моменту він встиг провести 70 матчів за свою країну, в який відзначився чотирма асистами та 14 попередженнями.