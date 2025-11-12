Інше

Команда відмовляється тренуватися через невиплачені бонуси.

Підготовка збірної Нігерії до вирішального матчу плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року проти Габону зірвана.

Як повідомляє Goal, гравці національної команди оголосили бойкот і відмовилися виходити на тренування. Інцидент стався лише за два дні до найважливішої гри.

Причиною страйку стали невирішені питання із заборгованістю по виплатах. Гравці та персонал команди опублікували офіційну заяву, в якій пояснили свої дії.

"Повний склад команди, включно з офіційними особами, утримався сьогодні від тренувань у Марокко через невирішені питання з невиплаченими платежами. "Суперорли" очікують на швидке вирішення проблеми, щоб продовжити підготовку до гри проти Габону в четвер", — йдеться у заяві гравців.

Повідомляється, що футболісти досі чекають на бонуси, деякі з яких тягнуться ще з 2019 року, а також включають виплати за кваліфікацію на Кубок африканських націй. Представники Федерації футболу Нігерії вже зустрілися з деякими гравцями, але станом на зараз згоди досягнуто не було.

Цей скандал стався на тлі й без того напруженого періоду для команди. Раніше зірковий нападник Віктор Осімхен не був включений до початкової заявки, але пізніше все ж приєднався до табору в Марокко.

Крім того, гравець Фулгема Алекс Івобі спричинив суперечки, опублікувавши відео з готелю, яке вболівальники розцінили як скаргу на умови.

Нігерія має обіграти Габон у півфіналі плей-оф, щоб зберегти шанси на потрапляння на ЧС-2026, куди вони не змогли кваліфікуватися напряму з групи.