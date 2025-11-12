Інше

Нападник Лідса публічно поскаржився, що тренер Мурат Якін не спілкувався з ним майже рік, однак капітан Швейцарії, Граніт Джака розкритикував гравця за його заяву.

У збірній Швейцарії розгорівся конфлікт після того, як нападник Лідса Ноа Окафор публічно поскаржився на відсутність комунікації з тренерським штабом. ​Причиною суперечки стала відсутність Окафора у заявці на відбіркові матчі чемпіонату світу проти Швеції та Косово.

В інтерв'ю The Athletic нападник заявив, що тренер Мурат Якін та спортивний директор П'єрлуїджі Тамі не зв'язувалися з ним майже рік — з моменту його останнього виступу в Лізі націй у листопаді 2024 року. ​

"Відтоді я жодного разу не розмовляв з тренером, навіть не телефонував чи не писав", — пояснив Окафор.

Капітан збірної та зірка Сандерленда Граніт Джака в інтерв'ю Blick відповів на закиди Окафора.Він підтвердив, що розмовляв з Ноєм перед публікацією інтерв'ю, і порадив йому реалістично оцінити ситуацію та зосередитись на грі.

​"У Ноя великий потенціал. Він недостатньо часто його демонстрував останніми роками", — сказав Джака. Іноді потрібно опустити погляд, замовкнути та працювати. Це стосується всіх, включаючи мене. Зрештою, головне — це результат на полі".

​Головний тренер Мурат Якін, у свою чергу, спростував слова Окафора про відсутність контакту. ​

"Я неодноразово розмовляв з Окафором, кажучи йому, чого я від нього очікую на полі та поза ним, — заявив Якін. — Гравців атаки також оцінюють за кількістю забитих голів. Ті, хто зараз у складі, мають перевагу над Окафором у цьому плані" — підкреслив наставник. ​

Найбільш різко висловився спортивний директор Швейцарської футбольної асоціації П'єрлуїджі Тамі, назвавши публічні скарги гравця недоречними.

​"Ця заява неприйнятна. — сказав Тамі виданню Blick. — Якщо у гравця є проблема з тренером, він повинен поговорити лише з ним. Він повинен бути терплячим і скромним. І понад усе, він повинен ставити команду вище за свої особисті проблеми" — підсумував директор.