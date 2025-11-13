Інше

Луї Буффон забив три м’ячі у ворота Азербайджану U-19.

Форвард юнацької збірної Чехії Луї Буффон став головним героєм матчу відбору до Євро (U-19) проти Азербайджану. Нападник оформив хет-трик і допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 6:1.

У першому турі кваліфікації Чехія здобула переконливу звитягу — три голи забив Буффон (54, 64, 90+3), ще по одному м’ячу додали Пенкса, Шванцара та Сосна. Єдиний гол Азербайджану забив Джафаров, а на 75-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Ябразілзаде.

Окрім трьох забитих м’ячів, 17-річний Буффон відзначився ще й гольовою передачею.

Нагадаємо, що Луї Буффон — син легендарного голкіпера Джанлуїджі Буффона. Молодий нападник нещодавно дебютував у Серії А, де виступає за італійську Пізу, але на міжнародному рівні представляє Чехію, оскільки має подвійне громадянство — його мати, Алена Шередова, є чешкою.