Інше

Італієць повертається на Близький Схід.

Колишній головний тренер збірних Італії та Саудівської Аравії Роберто Манчіні очолив катарський Аль-Садд. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що трудова угода з італійським фахівцем підписана на два з половиною роки.

Останнім місцем роботи Манчіні була національна команда Саудівської Аравії, яку він залишив 25-го жовтня 2024-го року.

Наразі Аль-Садд знаходиться на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонату Катару, відстаючи від лідируючої Аль-Гарафи на вісім очок.

Раніше стало відомо скільки Манчіні зароблятиме у Катарі.