Італійський тренер 12 листопада прибуде до Дохи для завершення переходу до катарського клубу.

Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні вже завтра, 12 листопада, прибуде до Дохи для підписання контракту з Ас-Саддом.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, угода буде розрахована до червня 2026 року з можливістю продовження ще на два роки — до 2028-го.

Згідно з інформацією журналіста, Манчіні зароблятиме 5 мільйонів євро на рік, а після можливого продовження його зарплата зросте до 8 мільйонів євро щорічно.

Нагадаємо, раніше Фабріціо Романо інформував, що Манчіні прийняв пропозицію Ас-Садда після остаточного узгодження деталей контракту. Італійський фахівець, який привів збірну Італії до тріумфу на Євро-2020, залишив посаду головного тренера Саудівської Аравії у жовтні 2024 року й відтоді перебував без клубу.