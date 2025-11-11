Італійський тренер 12 листопада прибуде до Дохи для завершення переходу до катарського клубу.
Роберто Манчіні, Getty Images
11 листопада 2025, 22:22
Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні вже завтра, 12 листопада, прибуде до Дохи для підписання контракту з Ас-Саддом.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, угода буде розрахована до червня 2026 року з можливістю продовження ще на два роки — до 2028-го.
Згідно з інформацією журналіста, Манчіні зароблятиме 5 мільйонів євро на рік, а після можливого продовження його зарплата зросте до 8 мільйонів євро щорічно.
Нагадаємо, раніше Фабріціо Романо інформував, що Манчіні прийняв пропозицію Ас-Садда після остаточного узгодження деталей контракту. Італійський фахівець, який привів збірну Італії до тріумфу на Євро-2020, залишив посаду головного тренера Саудівської Аравії у жовтні 2024 року й відтоді перебував без клубу.