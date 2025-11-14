Інше

Експівзахисник поділився кумедними спогадами про спільні виступи з португальською легендою.

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Рафаел ван дер Ваарт з гумором пригадав час, коли грав разом із Кріштіану Роналду.

42-річний нідерландець розповів кілька яскравих історій про професіоналізм та звички португальського форварда.

"Кріштіану Роналду був неймовірним партнером по команді. Але я не так часто його бачив, тому що він завжди був зайнятий собою.

Я якось сказав, що він — єдиний партнер, чий член я ніколи не бачив, бо він завжди приходив першим і йшов останнім. Йому не дуже сподобалося, що я це сказав!

У нього в сумці було більше кремів і засобів догляду, ніж у всього складу разом, але… він був феноменальним. У мене не було й 5% його мотивації до тренувань. Бути його партнером по команді — це було фантастично", — цитує слова ван дер Ваарта The Touchline.

Нагадаємо, Рафаел ван дер Варт та Кріштіану Роналду виступали разом у Реалі в сезоні-2009/10.