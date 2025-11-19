Інше

Француз розповів про стосунки з португальцем.

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема поділився думками про взаємну повагу з Кріштіану Роналду.

"Саудівській Аравії потрібні такі гравці, як Кріштіану, як я, як інші футболісти, які приїхали сюди, щоб привнести європейський досвід. Ми маємо показати місцевим дітям, що потрібно для того, щоб вони могли виїжджати до інших клубів. Країна стає все більш відкритою. Люди ставляться один до одного з більшою повагою. Мені дуже подобається це місце", — зазначив Бензема.

Про "холодне" привітання на полі з Роналду: "Ми поговорили в підтрибунному приміщенні. Ми обнялися, поспілкувалися. Нам не треба робити це ще раз на полі. Навіщо повторювати? Ми дуже поважаємо один одного, у нас усе гаразд. Нам не потрібно нічого показувати. Ми багато чому навчилися один у одного. Люди поводяться так, ніби нам потрібно грати на камеру. Це не так. Ми поважаємо один одного. На полі кожен зосереджений на своїй роботі".

