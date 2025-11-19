Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з категорій для вибору публіки — звання найкращого гравця в регіоні Середнього Сходу.

І в 2025 році на нього претендують наступні виконавці:

Салім Ад-Давсарі (Аль-Хіляль)

Карім Бензема (Аль-Іттіхад)

Роберто Фірміно (Аль-Ахлі)

Нголо Канте (Аль-Іттіхад)

Ріяд Марез (Аль-Ахлі)

Кріштіану Роналду (Ан-Наср)

Айвен Тоуні (Аль-Ахлі)

Обрати найкращого, на вашу думку, футболіста Середнього Сходу 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.