Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.
Кріштіану Роналду, Getty Images
19 листопада 2025, 14:23
Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.
Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.
Одна з категорій для вибору публіки — звання найкращого гравця в регіоні Середнього Сходу.
І в 2025 році на нього претендують наступні виконавці:
Салім Ад-Давсарі (Аль-Хіляль)
Карім Бензема (Аль-Іттіхад)
Роберто Фірміно (Аль-Ахлі)
Нголо Канте (Аль-Іттіхад)
Ріяд Марез (Аль-Ахлі)
Кріштіану Роналду (Ан-Наср)
Айвен Тоуні (Аль-Ахлі)
Обрати найкращого, на вашу думку, футболіста Середнього Сходу 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.