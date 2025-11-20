Марокканець провів потужний минулий сезон.
Ашраф Хакімі, getty images
Правий фулбек ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі висловився про отримання нагороди найкращому гравця року в Африці.
"Визнання, яке вінчає роки завзятої праці, успіху та незабутніх моментів. Я висловлюю подяку своїй сім'ї, товаришам по команді та всім, хто працює зі мною щодня, на полі та за його межами. Ваша довіра, відданість справі та підтримка роблять мене сильнішим і дозволяють мені зростати.
Дякую всьому марокканському народу за те, що завжди підтримували мене. Я сподіваюся, що цей момент надихне кожну дитину в нашій країні і на всьому континенті повірити у свої мрії та боротися за них", — написав Хакімі у соціальній мережі Х.
Минулого сезоні Хакімі відіграв за ПСЖ 55 матчів, забив 11 голів та віддав 16 результативних передач. Разом з парижанами він здобув титули чемпіонату, Кубка та Суперкубка Франції, а також виграв Лігу чемпіонів.
У поточному сезоні на його рахунку 14 поєдинків, 2 голи та 3 передачі на клубному рівні.