Інше

Марокканець провів потужний минулий сезон.

Правий фулбек ПСЖ та збірної Марокко Ашраф Хакімі висловився про отримання нагороди найкращому гравця року в Африці.

"Визнання, яке вінчає роки завзятої праці, успіху та незабутніх моментів. Я висловлюю подяку своїй сім'ї, товаришам по команді та всім, хто працює зі мною щодня, на полі та за його межами. Ваша довіра, відданість справі та підтримка роблять мене сильнішим і дозволяють мені зростати.

Дякую всьому марокканському народу за те, що завжди підтримували мене. Я сподіваюся, що цей момент надихне кожну дитину в нашій країні і на всьому континенті повірити у свої мрії та боротися за них", — написав Хакімі у соціальній мережі Х.