Ідея була озвучена під час міжнародного форуму Argentina Olé Summit, всі кошти підуть на допомогу країні.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступив на міжнародному форумі Argentina Olé Summit та запросив збірну Аргентини на товариський матч з Україною після ймовірного завершення війни. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На заході серед спікерів був президент Аргентинської асоціації футболу Клаудіо Тапія. Шевченко розповів про розвиток українського футболу в умовах війни, зокрема про запуск "Ліги дужих", та поділився планами щодо її подальшого розвитку.

Згодом очільник українського футболу запропонував провести товариський матч між Україною та Аргентиною, на що Тапія погодився. Всі кошти, зібрані під час гри, підуть на підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України дізналася своїх суперників у плейоф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.