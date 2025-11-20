У Цюриху відбулось жеребкування.
Getty Images
20 листопада 2025, 14:45
Сьогодні у Швейцарії в штаб-квартирі ФІФА відбулось жеребкування плей-оф кваліфікації до Чемпіонату Світу який відбудеться наступного літа у США, Канаді та Мексиці.
Спочатку суперників дізналися країни у міжконтинентальному плей-оф.
Переможець пари Нова Каледонія — Ямайка зіграє у фіналі з ДР Конго.
Ірак у вирішальному матчі зіграє з найкращою командою пари Болівія — Сурінам.
Усі матчі відбудуться на нейтральному полі у Мексиці. Дата стане відомо пізніше.
Надалі європейські збірні дізналися з ким будуть грати за путівку на мундіаль.
Шлях А
Півфінали:
Італія- Північна Ірландія
Уельс — Боснія і Герцеговина
Шлях B
Півфінали:
Україна — Швеція
Польща — Албанія
Шлях С
Півфінали:
Туреччина — Румунія
Словаччина — Косово
Шлях D
Півфінали:
Данія — Північна Македонія
Чехія — Ірландія
Півфінал відбудеться 26 березня 2026 року, фінал — 31 березня.