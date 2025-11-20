Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У Цюриху відбулось жеребкування.

Сьогодні у Швейцарії в штаб-квартирі ФІФА відбулось жеребкування плей-оф кваліфікації до Чемпіонату Світу який відбудеться наступного літа у США, Канаді та Мексиці.

Спочатку суперників дізналися країни у міжконтинентальному плей-оф.

Переможець пари Нова Каледонія — Ямайка зіграє у фіналі з ДР Конго.

Ірак у вирішальному матчі зіграє з найкращою командою пари Болівія — Сурінам.

Усі матчі відбудуться на нейтральному полі у Мексиці. Дата стане відомо пізніше.

Надалі європейські збірні дізналися з ким будуть грати за путівку на мундіаль.

Шлях А

Півфінали:

Італія- Північна Ірландія

Уельс — Боснія і Герцеговина

Шлях B

Півфінали:

Україна — Швеція

Польща — Албанія

Шлях С

Півфінали:

Туреччина — Румунія

Словаччина — Косово

Шлях D

Півфінали:

Данія — Північна Македонія

Чехія — Ірландія

Півфінал відбудеться 26 березня 2026 року, фінал — 31 березня.