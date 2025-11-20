Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Україна успішно пройшла груповий відбірковий етап".

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про виступ збірної України на груповому етапі відбору чемпіонату світу-2026.

"Європейський відбір залишається одним із найскладніших у світі. Незважаючи на це, збірна України успішно пройшла груповий відбірковий етап і вийшла до плей-оф.

Команда продемонструвала стабільність і професійний підхід, навіть з огляду на складні логістичні умови, тривалі переїзди та обмежену підтримку вболівальників на трибунах. Ми пишаємося тим, що вже досягнуто, і продовжуємо рух вперед", — сказав Шевченко.