Інше

Для клубу із Шанхаю це четверте чемпіонство в історії.

Шанхай Порт у матчі заключного 30 туру чемпіонату Китаю в гостях мінімально обіграв Далянь Їнбо з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став бразилець Габріельзіньйо, який скористався передачею свого співвітчизника Леонардо на четвертій хвилині.

Таким чином Шанхай набрав 66 очок і став чемпіоном Китаю, випередивши Шанхай Шеньхуа на два бали. Трійку найкращих замкнув Ченду Рончен, який набрав 60 очок.

Для клубу з Шанхаю це було четверте чемпіонство в історії після тріумфів у 2018, 2023 та 2024 роках.