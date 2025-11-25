Інше

На рахунку двох легендарних гравців по 404 результативні передачі.

Інтер Маямі в раунді плей-оф МЛС розгромив Цинциннаті (4:0), завдяки чому вийшов у півфінал.

У цьому матчі аргентинський форвард Ліонель Мессі відзначився голом та трьома результативними передачами.

Таким чином, 38-річний аргентинець повторив легендарний рекорд Ференца Пушкаша — на їхньому рахунку по 404 рекордні результативні передачі.

Трійку найкращих у цьому рейтингу займає легендарний бразилець Пеле, на рахунку якого 368 асистів.

Свій наступний матч Інтер Маямі проведе проти Нью-Йорк Сіті — перша півфінальна гра відбудеться 30 листопада о 01:00 за Києвом.