Северная Америка

Третя гра серії залишились за командою з Флориди.

Інтер Маямі вночі за європейським часом приймав Нешвілл у третьому матчі серії 1/8 раунду плей-оф американської МЛС.

Друга гра звершилась поразкою команди з Флориди з рахунком 1:2, тоді як першу дуель вона виграла на власному полі — 3:1.

Але цього інтригу було вбито аргентинським нападником Ліонелем Мессі вже в першому таймі, коли той оформив дубль.

На додачу до цього, Мессі та Жорді Альба ще й допомогли відзначитись дублем Тадео Альєде після перерви, а аргентинська суперзирка таким чином записав на свій рахунок 400 за ліком асист у кар’єрі.

У наступному раунді Інтер Маямі зіграє проти Цинцинатті.

Інтер Маямі — Нешвілл 4:0

Голи: Мессі, 10, 39, Альєнде, 73, 76