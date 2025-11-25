Інше

Дмитро Михайленко підбив підсумки цих змагань.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував успішну кваліфікацію своїх підопічних у відборі Євро-2026, в якому українці здобули перемоги, обігравши Албанію, Чорногорію та Словаччину з однаковим рахунком 3:0.

"Я оцінюю за двома критеріями. Отже, за результатом я поставлю максимальну оцінку, оскільки здобуто три перемоги, при цьому свої ворота ми зберегли на замку. А що стосується якості гри, то нам ще є що покращувати у своїх діях, тому ставлю чотири бали.

Найважливіше, що нам вдалося стримати суперників. Албанці, наприклад, били по наших воротах тричі, і тільки один удар був із меж штрафного майданчика. Чорногорцям двічі дали пробити із цієї зони. У грі зі словаками ми зробили акцент на обороні, щоб суперник не потрапляв у небезпечні зони. У нас це вийшло. А через те, що в нас сильна група атаки, у кожному матчі ми знайшли і реалізували свої моменти. Може, не завжди справедливими були по три забиті м'ячі, але так уже склалося. Всі суперники досить непогані, але ми знали, як грати проти кожного з них. А коли команда виконує план на гру, це вже пів справи. Завдяки хорошій підготовці нам і вдалося впевнено перемогти у всіх поєдинках.

Не хочеться нікого ображати, оскільки в нас виходило робити так, щоб опоненти нам якісно не загрожували. Але, напевно, назву збірну Словаччини, яка більше за інших била по наших воротах.

В нас є лідери в кожній лінії. Я не хочу применшувати чиєсь значення, це буде неправильно. Є група виконавців, яка зіграла на рівні, і кожен із них може претендувати на це звання. Ми багато забили й жодного разу не пропустили. Тому назву "левами матчу" всю нашу збірну. Богдан Редушко непогано виконує стандартні положення, добре бачить поле. Одним із таких він точно є. Богдан багато значить для цієї команди.

Ми чекаємо жеребкування, яке відбудеться в грудні, і вже від нього будемо відштовхуватися. Дати є, але потрібно розуміти, проти кого нам грати під час підготовки до другого відбірного раунду", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, еліт-раунд відбору Євро-2026 пройде навесні 2026 року.