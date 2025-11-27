Завершилася 1372 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Агентство Bloomberg опублікувало запис телефонних розмов між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та радником глави рф Юрієм Ушаковим. Віткофф давав поради раднику путіна, як російській стороні краще спілкуватися із Трампом.

🔸 Міністр армії США Ден Дрісколл попередив, що на Київ чекає "неминуча поразка" у війні з РФ і тому "краще домовитися про мир зараз, ніж опинитися в іще слабшій позиції в майбутньому".

🔸 Рустема Умєрова викликали до НАБУ для надання свідчень по "справі Міндіча". У бюро заявили, що розмова була конструктивною.

🔸 На Гуляйпільському напрямку ситуація напружена, однак українські захисники тримають оборону і щодня знищують по 250–300 окупантів.

🔸 На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі. Матері, яка залишила їх без нагляду, оголосили підозру.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень.
 
Загарбники завдали 41 авіаційного удару, скинувши 103 керованих авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 162 обстріли, з яких два — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.
 
На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.
 
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 43 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаку противника у 14 локаціях.
 
На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.
 
На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.
 
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.
 
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 126 окупантів, з яких 94 — безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільного транспорту та 20 безпілотних літальних апаратів, також уразили артилерійську систему та десять укриттів для особового складу ворога.
 
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.
 
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.
 
На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дві ворожі атаки на позиції наших військ поблизу населеного пункту Приморське.
 
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

 

Шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових напрямів обговорення.

Перше – ППО і все необхідне для щоденного збиття російських ракет та дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяги виробництва, домовленості з партнерами – усе перебуває під постійним контролем Міністерства оборони та військового командування. І нам потрібно максимально нарощувати виробництво. Окремо – системи ППО малого та середнього радіуса дії. Це критично і для фронту, і для захисту енергетичної інфраструктури. Ми оновили потреби по цих системах, і виробництво буде збільшено. Наше українське виробництво – це гарантія захисту. Українці не повинні залежати від того, чи є щось на світовому ринку або на складах партнерів. Завдання з виробництва мають виконуватися вчасно, з персональною відповідальністю на кожному рівні.

Також виконуємо запити бригад – після моєї поїздки у фронтові райони. Один із ключових запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення має бути переглянуто. Про це говорять майже в кожній бойовій частині. Ставка вже доручила опрацювати це начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою – заступником керівника Офісу Президента і дуже досвідченим військовим. Найближчим часом вони мають підготувати для мене проєкти рішень.

Були й детальні доповіді по ситуації на фронті – по основних напрямках: Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе. Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, тримають позиції та виконують бойові завдання. Саме це є основою нашої можливості вести перемовини в інтересах України. росіяни по всьому світу намагаються поширити твердження, нібито Україна не може оборонятися. Нібито наші воїни не можуть захищатися. Але щоденний бойовий результат української армії, робота наших спецслужб і точні удари – це доказ того, що Україна здатна захищати свої інтереси.

Кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена одиниця техніки, кожен наш точний удар – це аргументи на користь того, що з Україною потрібно бути, що Україні варто допомагати і що тиснути для досягнення миру потрібно не на Україну, а на росію – єдину причину затягування війни. Я дякую всім нашим воїнам, які це розуміють і відчувають, і всім, хто допомагає українській армії та державі.

Хочу відзначити за підсумками боїв останніх днів на Куп’янському напрямку воїнів 127-ї важкої механізованої бригади та 475-го окремого штурмового полку. Дякую вам, воїни!
За бої на Донеччині – 82-га та 95-та десантно-штурмові бригади, 25-та повітрянодесантна бригада, 25-й окремий штурмовий батальйон, 1-й штурмовий полк, 132-й окремий розвідувальний батальйон, 425-й окремий штурмовий полк. Дякую вам!
Запорізька область – воїни 5-ї та 92-ї штурмових бригад, підрозділи 1-го, 33-го і 225-го окремих штурмових полків. Дякую!
Сумщина – підрозділи 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Дякую кожному!

Ще одне.

Почалися виплати за програмою зимової підтримки – і тим, хто оформив заявку у Дії, і тим, хто подав її через Укрпошту. Виплати вже йдуть у прифронтових та прикордонних регіонах із росією. У цих громадах через Укрпошту вже понад 133 тисячі заявок. Загалом через її мережу – майже 550 тисяч заявок. У Дії – майже 11 мільйонів. Дуже важливо оформити заявку саме цього року, до Різдва. Використати кошти можна буде наступного року – на комунальні послуги, визначені інші потреби, а також на підтримку армії через донати волонтерам.

Кожен прояв підтримки має значення. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!

