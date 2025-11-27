Готово! Нижче подаю відредаговану, стилістично вичищену та структуровану версію звернення у тому ж тоні та стилі, без зміни змісту.

Шановні українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових напрямів обговорення.

Перше – ППО і все необхідне для щоденного збиття російських ракет та дронів. Фінансування перехоплювачів, обсяги виробництва, домовленості з партнерами – усе перебуває під постійним контролем Міністерства оборони та військового командування. І нам потрібно максимально нарощувати виробництво. Окремо – системи ППО малого та середнього радіуса дії. Це критично і для фронту, і для захисту енергетичної інфраструктури. Ми оновили потреби по цих системах, і виробництво буде збільшено. Наше українське виробництво – це гарантія захисту. Українці не повинні залежати від того, чи є щось на світовому ринку або на складах партнерів. Завдання з виробництва мають виконуватися вчасно, з персональною відповідальністю на кожному рівні.

Також виконуємо запити бригад – після моєї поїздки у фронтові райони. Один із ключових запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення має бути переглянуто. Про це говорять майже в кожній бойовій частині. Ставка вже доручила опрацювати це начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою – заступником керівника Офісу Президента і дуже досвідченим військовим. Найближчим часом вони мають підготувати для мене проєкти рішень.

Були й детальні доповіді по ситуації на фронті – по основних напрямках: Куп’янськ, Покровськ, Гуляйполе. Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, тримають позиції та виконують бойові завдання. Саме це є основою нашої можливості вести перемовини в інтересах України. росіяни по всьому світу намагаються поширити твердження, нібито Україна не може оборонятися. Нібито наші воїни не можуть захищатися. Але щоденний бойовий результат української армії, робота наших спецслужб і точні удари – це доказ того, що Україна здатна захищати свої інтереси.

Кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена одиниця техніки, кожен наш точний удар – це аргументи на користь того, що з Україною потрібно бути, що Україні варто допомагати і що тиснути для досягнення миру потрібно не на Україну, а на росію – єдину причину затягування війни. Я дякую всім нашим воїнам, які це розуміють і відчувають, і всім, хто допомагає українській армії та державі.

Хочу відзначити за підсумками боїв останніх днів на Куп’янському напрямку воїнів 127-ї важкої механізованої бригади та 475-го окремого штурмового полку. Дякую вам, воїни!

За бої на Донеччині – 82-га та 95-та десантно-штурмові бригади, 25-та повітрянодесантна бригада, 25-й окремий штурмовий батальйон, 1-й штурмовий полк, 132-й окремий розвідувальний батальйон, 425-й окремий штурмовий полк. Дякую вам!

Запорізька область – воїни 5-ї та 92-ї штурмових бригад, підрозділи 1-го, 33-го і 225-го окремих штурмових полків. Дякую!

Сумщина – підрозділи 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади. Дякую кожному!

Ще одне.

Почалися виплати за програмою зимової підтримки – і тим, хто оформив заявку у Дії, і тим, хто подав її через Укрпошту. Виплати вже йдуть у прифронтових та прикордонних регіонах із росією. У цих громадах через Укрпошту вже понад 133 тисячі заявок. Загалом через її мережу – майже 550 тисяч заявок. У Дії – майже 11 мільйонів. Дуже важливо оформити заявку саме цього року, до Різдва. Використати кошти можна буде наступного року – на комунальні послуги, визначені інші потреби, а також на підтримку армії через донати волонтерам.

Кожен прояв підтримки має значення. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!