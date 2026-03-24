ГОЛОВНІ НОВИНИ
🔸 Зеленський попередив, що війська рф можуть готувати новий масований удар по Україні і закликав "звертати увагу на сигнали тривоги"
🔸 Командування військ рф кинуло у "м’ясні штурми" десятки тисяч солдатів, однак провалило наступ — розповів Сирський
🔸 Трамп заявив, що відкладе удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів після "дуже хороших і продуктивних переговорів". За даними медіа, країни-посередники намагаються скликати зустріч представників США та Ірану у Пакистані
🔸 ЄС обмежив доступ Угорщини до конфіденційних переговорів та зобов’язав лідерів зустрічатися в менших групах на тлі інформації, що уряд Орбана може зливати дані росії
🔸 НАБУ просить Зеленського запровадити санкції проти колишнього "регіонала" Іванющенка, відомого як "Юра Єнакієвський"
Підбірка новин: hromadske
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 152 бойові зіткнення.
Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5567 дронів-камікадзе та здійснив 2708 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів. Крім цього, противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. Наразі триває одне боєзіткнення.
На Лиманському напрямку від початку доби ворог тричі атакував позиції наших оборонців поблизу Діброви та Дробишевого. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка.
На Краматорському напрямку сьогодні активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку окупанти 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.
Сили оборони з початку доби відбили 27 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле. Три боєзіткнення ще не завершено.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 44 окупанти та 22 – поранено; знищено три одиниці автомобільного транспорту та п’ять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 147 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти 10 разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали райони населених пунктів Олексіївка, Іванівка, Покровське та Олександрівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське та Долинка. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по району населеного пункту Оріхів.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Бажаю здоров’я, шановні українці!
Коротко про цей день. ГУР – доповідь по ситуації навколо Ірану. Є більше підтверджень, що росіяни продовжують надавати іранському режиму допомогу з розвідувальними даними. Це очевидно деструктивна діяльність, і треба її припинити, оскільки це працює тільки на ще більшу дестабілізацію. Всі нормальні держави зацікавлені в тому, щоб гарантувати безпеку й не допустити більших проблем: уже ринки в негативі, і це значно ускладнює паливну ситуацію в багатьох країнах. Тому росіяни своєю допомогою іранському режиму зберегтися та бити влучніше фактично додають час війні. Реакція має бути.
Звісно, будемо жорстко реагувати й на те, що Білорусь продовжує надавати свої послуги росії в терорі проти України. Вже таке було, що на території Білорусі встановлювали спеціальну апаратуру для підтримки атак «шахедів» проти Києва та наших північних регіонів уздовж кордону Білорусі. Це тоді, на жаль, посилило російські удари. Але ми діяли й ліквідували відповідні антени. Зараз від нашої розвідки маємо інформацію, що росія збирається і надалі використовувати територію Білорусі та ще тимчасово окуповану територію України для будівництва наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії. Відповіді на це будуть. І будуть відчутні.
Була сьогодні доповідь Служби безпеки України – генерал-майора Хмари. Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта. Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога. Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти. Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей.
Говорили з міністром оборони Михайлом Федоровим. Визначили ключові речі на найближчий час, які потребують рішень. Будемо й надалі старатися масштабувати російські втрати – потрібно достатньо дронів усіх типів і більш системні підходи до управління людьми в армії, щоб фронтові позиції були сильніші.
Ще одне.
Сьогодні детально говорили з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником Нафтогазу Сергієм Корецьким щодо ситуації в нас в Україні з паливом. Урядовці, Нафтогаз та всі інституції мають працювати дуже тісно з учасниками паливного ринку, щоб постачання було без збоїв і щоб суспільство бачило чіткіше, які можливості державної підтримки є. Вдячний і тим сусідам України, які надійністю співпраці з нами допомагають пройти цей непростий період. Спільні дії та координація завжди допомагають. Дякую!
І, будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну.
Слава Україні!
Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!