Завершилася 1490 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Війська рф запустили по Україні 556 ударних БпЛА з 9-ї ранку і до вечора 24 березня. У Вінницькій області одна людина загинула та ще 11 постраждали унаслідок російської атаки. У Івано-Франківську відомо про двох загиблих — нацгвардієць, дружина якого декілька днів тому народила дитину, та його старша донька

🔸 росіяни також атакували Львів. Відомо про 26 постраждалих, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря

🔸 Правоохоронці викрили агентів рф, які збирали розвіддані про Сили оборони України, готували теракти та замовні вбивства в Україні. Серед цілей росіян були Сергій Стерненко та росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну

🔸 Під час перемовин США постійно повертається до "домовленостей в Анкориджі" — результатів особистої зустрічі лідерів США та росії на Алясці. Вашингтон обіцяє Україні "рай" в обмін на вихід із Донбасу — пише "Українська правда"

🔸 З порядку денного Єврокомісії на квітень зникла презентація довгоочікуваної пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти. Там запевняють, що від пропозиції не відмовляються

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 176 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 38 авіаційних ударів – скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4686 дронів-камікадзе та здійснив 2950 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили один ворожий штурм. Крім цього, противник здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в напрямку Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Пазено. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Міньківки та в напрямку Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 37 разів штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 45 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 21 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено два танки, дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 131 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє становище, атакуючи у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля. Авіаудару зазнала Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.