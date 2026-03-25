Завершилася 1490 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Війська рф запустили по Україні 556 ударних БпЛА з 9-ї ранку і до вечора 24 березня. У Вінницькій області одна людина загинула та ще 11 постраждали унаслідок російської атаки. У Івано-Франківську відомо про двох загиблих — нацгвардієць, дружина якого декілька днів тому народила дитину, та його старша донька

🔸 росіяни також атакували Львів. Відомо про 26 постраждалих, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря

🔸 Правоохоронці викрили агентів рф, які збирали розвіддані про Сили оборони України, готували теракти та замовні вбивства в Україні. Серед цілей росіян були Сергій Стерненко та росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну

🔸 Під час перемовин США постійно повертається до "домовленостей в Анкориджі" — результатів особистої зустрічі лідерів США та росії на Алясці. Вашингтон обіцяє Україні "рай" в обмін на вихід із Донбасу — пише "Українська правда"

🔸 З порядку денного Єврокомісії на квітень зникла презентація довгоочікуваної пропозиції щодо постійної заборони імпорту російської нафти. Там запевняють, що від пропозиції не відмовляються

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 176 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив  38 авіаційних ударів – скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4686 дронів-камікадзе та здійснив 2950 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили один ворожий штурм. Крім цього, противник здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в напрямку Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Пазено. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Міньківки та в напрямку Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 37 разів штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 45 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 21 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено два танки, дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 131 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє становище, атакуючи у районах населених пунктів Тернове, Красногірське,  Злагода та в напрямку Привілля. Авіаудару зазнала Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні фактично всю добу від ночі росія б’є по Україні "шахедами". Був масований удар уночі: і ракети, і "шахеди".

Увесь день – нові хвилі дронів. Більш ніж 550 дронів різних типів саме за день, значна кількість – саме "шахеди". Географія цього удару дуже широка.

І хоча більшу частину дронів вдалося збити – точно більш ніж 500 збиттів, – усе одно, на жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині.

На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога.

Серед мішеней у росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну й нашу енергосистему. На жаль, є влучання також у звичайні будинки – атаковані центри наших міст, історичний центр Львова.

Була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові. Історія цієї церкви сягає ще початку XVII століття. Іранські "шахеди", модернізовані росією, бʼють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як путін, може це подобатися.

У Франківську був пошкоджений пологовий будинок.

Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в росії наміру реально закінчувати цю війну.

А якщо врахувати, що росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не зʼявиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру.

Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність.

Те, що санкції проти росії були частково послаблені, грає на інтерес росії воювати далі. Щонайменше 2 мільярди доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення санкцій. Це небезпечно для всіх.

Саме як сигнал. Як напрямок шляху.

Точно не "шахед" має бути головним символом того, що відбувається тут у нас, у Європі, і на Близькому Сході чи будь-де ще у світі. Людям хочеться нормального життя. І завдання лідерів – сприяти цьому.

Я вдячний кожному лідеру, кожній країні, усім парламентарям і громадським діячам у країнах – наших партнерах, які не мовчатимуть про те, що відбувається, і які й надалі допомагатимуть нам тиснути на росію заради реального миру.

Я хочу подякувати кожному, хто напрацьовує нові та дієві формати міжнародної координації, щоб спільно захищатись і щоб реально протистояти і ракетним, і дроновим атакам.

Точно має бути більше контролю, більше координації, щоб росія та іранський режим і інші подібні утворення не могли легко отримувати доступ до мікроелектроніки та інших складових, які потрібні для виробництва зброї.

Точно має бути у Європі та в інших частинах світу більше виробництв, більше взаємодії для сучасної та надійної протиповітряної оборони.

Ми саме так працюємо з нашими партнерами й ми готуємо відповідні домовленості. Технології війни вийшли на такий рівень, коли протиповітряна оборона має бути багатокомпонентною.

І щоб бути дійсно сильною, ППО має бути спільною – коли не хтось один, а всі разом дбають про захист неба.

І я дякую кожному, хто продовжує працювати на дипломатію і на намагання знаходити достойні й скоординовані відповіді на кожен виклик.

Сьогодні була доповідь нашої переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки.

Реального руху поки, на жаль, немає – росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією – реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії.

Мир повинен бути надійним – саме це наша мета, і це буде. А на атаки відповімо. Обов’язково.

Слава Україні!

