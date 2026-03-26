Український голкіпер пропустить кілька місяців через травму.

Воротар Університаті з Крайови Павло Ісенко переніс успішну операцію на коліні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 22-річний українець отримав пошкодження коліна у матчі проти бухарестського Динамо (1:0), який пройшов 19 березня.

Терміни відновлення не вказуються, але, за даними ЗМІ, він пропустить кілька місяців.

Цього сезону Ісенко провів 32 матчі, з яких десять на нуль при 37 пропущених м'ячах.

Після двох турів у чемпіонській групі Університатя, в якій також виступає Олександр Романчук, посідає друге місце у чемпіонаті Румунії, та має однакову кількість очок з Унів. Клужем. У двох очках позаду Рапід, а за ним ЧФР Клуж у трьох балах.