Ліга конференцій

Український голкіпер КСУ Крайова потрапив до топ-5 найрезультативніших за відбитими ударами в основному етапі турніру.

Український воротар Павло Ісенко, який виступає за КСУ Крайова, увійшов до топ-5 найкращих голкіперів Ліги конференцій за кількістю сейвів на груповому етапі, повідомляє Instagram турніру.

За три матчі Ісенко здійснив 13 сейвів, що дозволило йому посісти п’яте місце в загальному рейтингу. Лідерами за цим показником стали Домінік Такач із братиславського Слована та Жан-Лук Лебан із Целє — у них по 16 відбитих ударів.

Рейтинг голкіперів із найбільшою кількістю сейвів у груповому етапі Ліги конференцій виглядає так:

1–2. Домінік Такач (Слован Братислава) — 16

1–2. Жан-Лук Лебан (Целє) — 16

3. Генрі Бонелло (Хамрун Спартанс) — 15

4. Едвард Макґінті (Шемрок Роверс) — 14

5. Павло Ісенко (КСУ Крайова) — 13

Нагадаємо, Ісенко перейшов до КСУ Крайова влітку 2025 року.