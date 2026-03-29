Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 28 березня 2026 року.

Збірна Бельгії у товариському матчі здобула розгромну перемогу над США (5:2).

Команда Маурісіо Почеттіно відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на 39 хвилині голом відзначився Вестон Маккенні, проте на 45 хвилині бельгійці зрівняли рахунок зусиллями Зено Дебаста.

На 53 хвилині Бельгія вийшла вперед завдяки голу Амаду Онана, а через шість хвилин Шарль Де Кетеларе збільшив перевагу гостей, який реалізував пенальті.

На 68 хвилині голом відзначився Доді Лукебакіо, який на 82 хвилині оформив дубль, довівши рахунок до розгромного. Американці відповіли влучним ударом Патріка Аг'єманга на 87 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу США — Бельгія:

США — Бельгія 2:5

Голи: Маккенні 39, Агʼєманг 87 — Дебаст 45, Онана 53, Де Кателаре (пен) 59, Лукебакіо 68, 82.

США: Тернер — Робінсон (Арфстен, 64), Рім, Маккензі, Веа (Берхалтер, 64) — Тессманн (Фріман, 64), Кардосо (Рольдан, 46) — Пулішич (Пепі, 71), Тільман (Скаллі, 71), Маккенні (Рейна, 70) — Балогун (Аг'єманг, 71).

Бельгія: Ламменс — Де Кейпер (Сейс, 61), Мехле (Де Вінтер, 62), Дебаст (Нгой, 62), Меньє (Кастань, 70) — Онана (Де Кат, 70), Раскін (Вітсель, 70) — Доку (Годтс, 70), Де Брюйне (Тілеманс, 70), Салемакерс (Лукебакіо, 62) — Де Кетеларе (Опенда, 62).

Попередження: Маккенні, Скаллі.