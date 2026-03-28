Колишній наставник мерсисайдців приєднався до тренерського штабу сера Кенні Далгліша в матчі легенд Ліверпуля та дортмундської Боруссії.

Справжнє свято футболу та ностальгії відбулося на стадіоні Енфілд. Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп здійснив довгоочікуване повернення до Ліверпуля, щоб взяти участь у спеціальному благодійному матчі легенд між двома своїми колишніми клубами.

Німецький фахівець, який залишив клуб наприкінці сезону 2023/24 після майже дев'яти років тріумфальної роботи, був зустрінутий неймовірними оваціями трибун. Цього разу Клопп (який нині обіймає посаду глобального керівника футболу в Red Bull) приєднався до тренерського штабу червоних на чолі з сером Кенні Далглішем, допомагаючи керувати зірковою командою.

У складі легенд Ліверпуля на поле вийшли такі ікони клубу, як Стівен Джеррард, Тіаго Алькантара, Пепе Рейна та Пітер Крауч. Сама ж гра завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2 (за дортмундців, зокрема, забивали Мохамед Зідан та Ян Коллер).

Після фінального свистка Клопп не зрадив традиціям і подарував переповненому Енфілду свої знамениті переможні помахи кулаками, зірвавши шквал оплесків. Тренер не приховував свого захвату від атмосфери.

"Це було чудово. Насправді нічого не змінилося. Я насолоджувався кожною секундою", — розповів він журналістам.

Клопп підкреслив, що головною радістю для нього було побачити старих знайомих:

"Я був тут заради Фонду і щоб стати частиною дійсно особливого досвіду. Побачити хлопців з Ліверпуля та Дортмунда було неймовірно. Один лише виступ Тіаго був вартий того, щоб купити квиток!"

Усі кошти, зібрані від продажу понад 60 тисяч квитків на цей поєдинок, будуть спрямовані на підтримку соціальних ініціатив LFC Foundation — благодійного фонду клубу, амбасадором якого залишається Клопп.