Німець чудово знає можливості єгиптянина.

Колишній головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп висловився про Мохамеда Салаха. Його слова наводить BBC.

«Салах – неймовірний профі. Він задав абсолютно нові стандарти для професійних футболістів – стандарти того, наскільки старанно треба працювати, скільки можна витрачати на відновлення і таке інше.

Він іде, але я не здивуюся, якщо він гратиме ще шість чи сім років на найвищому рівні. Мені сумно, проте він однозначно входить до найкращих футболістів в історії, і я пишаюся тим, що був частиною його кар'єри.

Він знає, що Ліверпуль був для нього ідеальним клубом, а він – ідеальним гравцем для нас. У нас з ним були великі мрії, але ми не наважувалися навіть мріяти про те, чого досягли. Я не впевнений, що ми здатні оцінити це повною мірою, але найближчим часом це станеться.

Його статистика та стандарти, які він поставив, залишаться недосяжними в сучасну епоху АПЛ – якщо не всі, то деякі. Те, що він робив, – це безумство», – сказав Клопп.