Нічия конкурентів по групі забезпечили українським юнакам перше місце в квартеті та путівку на континентальну першість за тур до завершення відбору.

Юнацька збірна України тріумфально виконала своє завдання в елітному раунді кваліфікації. Команда достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину Чемпіонату Європи 2026 року, який прийматиме Уельс.

Вирішальним для нашої команди став сьогоднішній ігровий день, який склався якнайкраще. Спочатку українці не залишили шансів одноліткам з Казахстану, здобувши впевнену та розгромну перемогу з рахунком 3:0. Остаточну крапку в питанні лідера групи поставив паралельний матч конкурентів. Збірні Румунії та Північної Ірландії у другому турі розписали "суху" нічию (0:0).

Цей результат математично зробив збірну України недосяжною для суперників, надійно закріпивши її на першій сходинці турнірної таблиці. Свій останній матч у рамках цього міні-турніру "синьо-жовті" проведуть проти господарів змагань — збірної Румунії. Гра запланована на 31 березня, стартовий свисток пролунає о 17:00.