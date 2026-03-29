Команда Маурісіо Почеттіно впевнено розпочала матч і навіть вела в рахунку, але після перерви зазнала справжнього колапсу, пропустивши п'ять м'ячів від Червоних дияволів.

Товариський поєдинок між національними збірними США та Бельгії, що відбувся на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті, подарував вболівальникам справжню гольову феєрію, але обернувся катастрофою для господарів поля.

Перші 45 хвилин матчу вселяли неабиякий оптимізм у прихильників американської збірної. Підопічні Маурісіо Почеттіно сміливо пішли вперед, граючи з іменитими бельгійцями на рівних. Активність господарів принесла свої плоди: півзахисник Вестон Маккенні зумів відкрити рахунок, вивівши США вперед.

Здавалося, що оборона американців міцно тримає удар, але безпосередньо перед свистком на перерву Зено Дебаст несподіваним дальнім пострілом зрівняв цифри на табло. Після відпочинку гра перетворилася на справжній жах для збірної США.

Те, що спочатку виглядало як тимчасова втрата концентрації, швидко переросло у повну капітуляцію команди. Бельгійці буквально зім'яли захист суперника, знаходячи будь-які шляхи до воріт Метта Тернера. Головним джокером у складі гостей став Доді Лукебакіо. Вийшовши на заміну, він відправив у сітку американців два розкішних м'ячі (на 68-й та 82-й хвилинах).

До знущання над обороною США також долучилися Амаду Онана, який потужно пробив з далекої відстані, та Шарль Де Кетеларе, який впевнено реалізував пенальті. Врятувати обличчя і трохи підсолодити гіркоту поразки американцям вдалося лише наприкінці зустрічі. Форвард Патрік Аг'єманг, скориставшись вдалим пресингом та передачею від Рікардо Пепі, забив другий м'яч у ворота бельгійців, встановивши остаточний рахунок.

США — Бельгія 2:5

Голи: Маккені 39, Агʼєманг 87 — Дебаст 45, Онана 53, Де Кателаре (пен) 59, Лукебакіо 68, 82