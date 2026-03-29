Андрій Шевченко привітав збірну України U-19 з виходом на Євро-2026.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував вихід юнацької збірної України U-19 на Євро-2026.

"Хочу привітати нашу юнацьку збірну з виходом у фінальну частину чемпіонату Європи 2026 року. Команда Дмитра Михайленка та Володимира Єзерського змогла кваліфікуватися на турнір, у якому зіграють вісім найкращих команд Європи у віковій категорії до 19 років.

Бажаю успіху футболістам та тренерському штабу на чемпіонаті. Розвиток юнацьких збірних — один з пріоритетних напрямів УАФ сьогодні. Зростання молодих футболістів — фундамент майбутніх великих перемог українського футболу", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

Раніше Шевченко дав оцінку виступу збірної України у відборі ЧС-2026.