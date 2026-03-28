Колишній форвард Реала стане вільним агентом після завершення сезону.

Екснападник Реала Хоселу прийняв рішення покинути катарський клуб Аль-Гарафа після завершення сезону. Інформацію підтвердив журналіст Маттео Моретто.

36-річний іспанець готовий до нового виклику в кар’єрі і, ставши вільним агентом влітку, може повернутися до Європи.

Нагадаємо, що Хоселу здобув популярність у Реалі як "джокер" команди в сезоні-2023/24. Він став героєм півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, оформивши дубль, який дозволив "вершковим" вийти до фіналу, де Реал переміг Борусію Дортмунд.

Його кар’єра в Аль-Гарафі добігає кінця, і тепер Хоселу планує нові перспективи та повернення на європейські арену.

Хоселу грає в Аль-Гарафі з літа 2024 року.