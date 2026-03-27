Однак цього разу без перемоги.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думками після поразки від збірної Франції (1:2) у товариському матчі.

"Коли програєш, не треба радіти. Результат – це не найважливіше, але він показує, що ми зробили добре, а що – ні.

Думаю, команда боролася до кінця, маючи кілька добрих можливостей. Але нам трохи не вистачало вміння будувати гру на своїй половині поля, а також пильності, щоб запобігти контратаці, внаслідок якої суперник забив.

Я задоволений грою, тому що команда боролася, і гол зі стандартного положення – це важливо. Частково задоволений, проте не варто задовольнятися результатом.

Ми можемо конкурувати з найкращими командами світу. У цьому я не маю сумніву.

Ми протистояли дуже сильній, висококласній команді та боролися до останньої хвилини, щоб перемогти. Переконаний, що на чемпіонаті світу ми боротимемося щосили", – заявив Карло Анчелотті.