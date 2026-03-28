Збірна Бразилії зіткнулася з серйозним кадровим ударом напередодні свого наступного матчу. Лідер атаки команди Вінісіус Жуніор був змушений пропустити тренування селесао через м'язову втому, що викликало неабияке занепокоєння у тренерського штабу.

Цей неприємний інцидент стався під час підготовки бразильців до товариського матчу проти збірної Хорватії, який запланований на вівторок і пройде в Орландо (США).

Наразі лікарі національної збірної продовжують оцінювати стан здоров'я вінгера. Очікується, що остаточне рішення щодо того, чи вийде Вінісіус на поле проти хорватів, буде прийняте в останній момент, спираючись на результати поглибленого медичного огляду.