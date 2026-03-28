Марвін Сеная опинився в центрі незвичайної міжнародної плутанини між федераціями Гани та Того.

Захисник французького Осера Марвін Сеная став головним героєм доволі нестандартної ситуації у світовому футболі. Гравця примудрилися майже одночасно викликати до своїх таборів одразу дві національні збірні.

Спочатку ім'я захисника з'явилося в офіційній заявці збірної Того. Проте зовсім скоро Сеная опинився ще й у списку збірної Гани на майбутні матчі проти Австрії та Німеччини. Найцікавіше в цій історії те, що представники обох футбольних федерацій публічно та впевнено заявляли: гравець дав згоду виступати саме за їхню команду.

Основою для цього казусу стало складне родинне походження футболіста: Батько Марвена, Яо Сеная, свого часу захищав кольори національної збірної Того, проте має ганське коріння. Це юридично дозволило його сину обирати між двома африканськими країнами.

Насправді ж Марвін не має тісного побутового зв'язку ані з Того, ані з Ганою. Він народився, виріс і сформувався як людина та футболіст у Франції, де й проводить усю свою професійну кар'єру.

Крапку в цій суперечці поставив батько гравця. Яо Сеная виступив із різкою критикою на адресу Федерації футболу Того. За його словами, тоголезькі представники взагалі не виходили на зв'язок із родиною, а включення сина до заявки без жодного попереднього підтвердження виглядає вкрай непрофесійно.

У підсумку Марвін Сеная визначився зі своїм міжнародним майбутнім і відхилив "заочний" виклик від Того. Захисник прийняв пропозицію Гани, офіційно заявивши, що з гордістю представлятиме цю велику національну команду.

Вчора захисник дебютував за збірну Гани. Марвін вийшов на заміну у програшному товариському матчі проти Австрії (1:5) Сеная зіграв трішки більше 20 хвилин. За свої дії отримав оцінку 6.2