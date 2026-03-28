Гравець проводить відмінний дебютний сезон у клубі.

Під час минулорічного літнього міжсезоння бельгійський Брюгге заплатив 7,5 млн євро за перспективного німецького нападника Ганновера Ніколо Трезольді.

І 21-річний виконавець почав одразу виправдовувати вкладені в його перехід кошти.

Після 48 матчів (2626 хвилин) поточного сезону на рахунку футболіста 17 голів та п’ять асистів.

А це вже заявка на більш грошовитий трансфер наприкінці вже цієї кампанії.

Брюгге при цьому не приховує бажання побачити саме такий сценарій та називає зацікавленим клубам 25-30 млн євро в якості вартості ймовірного переходу свого гравця.

Сам Трезольді тим часом зацікавлений у подальшій участі в Лізі чемпіонів, де цього сезону на його рахунку були три голи та асист у 10 матчах.