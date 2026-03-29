Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 29 березня 2026 року.

Збірна Португалії у товариському матчі не змогла обіграти Мексику (0:0).

Португальці володіли перевагою у матчі, але втілити її у забиті м'ячі не змогли. При цьому вони завдали десять ударів по воротах мексиканців, на що суперник відповів сімома спробами. Однак, якщо говорити про точні удари, то тут 2:1 на користь команди Роберто Мартінеса.

Свій наступний матч Мексика проведе проти Бельгії, а Португалія зіграє з США – обидва матчі пройдуть уночі 1 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Мексика — Португалія:

Мексика — Португалія 0:0

Мексика: Рангель — Гальярдо (Лопес, 78), Васкес, Монтес, Реєс — Фільгадо (Санчес, 60), Ліра (Гонсалес, 78), Варгас (Родрігес, 46) — Гутьєррес (Кіньйонес, 46), Альварадо (Ледесма, 60), Хіменес (Бертраме, 60).

Португалія: Р. Сілва — Кошта (Вітінья, 46), Вейга, А. Сілва (Араухо, 46), Нунеш (Канселу, 46) — Невіш (Невес, 46), Мендеш (Дало, 46) — Феліш (Гедеш, 46), Фернандеш (Трінкан, 81), Консейсан (Нету, 46) — Рамуш (Паулінью, 64).

Попередження: Гальярдо — Нету.