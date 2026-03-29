Райс, Сака, Стоунз та ще п'ять футболістів достроково залишили розташування команди через травми після важкої гри з Уругваєм.

Одразу вісім футболістів були змушені достроково покинути табір національної команди після виснажливого товариського матчу проти Уругваю, який завершився внічию (1:1).

Найбільш відчутним ударом став від’їзд ключових гравців Арсенала — Деклана Райса, Ноні Мадуеке та Букайо Саки. Футболісти вирушили до клубу для проходження поглибленого медичного обстеження.

Хавбек Крістал Пелес Адам Вортон дістав болючого удариу безпосередньо під час поєдинку з уругвайцями і не зможе допомогти команді. Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз вибув із заявки через ушкодження, яке він отримав ще на передігровому тренуванні.

Список тих, хто покинув розташування команди, доповнили голкіпер Аарон Рамсдейл, захисник італійського Мілана Фікайо Томорі та нападник Лідса Домінік Калверт-Льюїн.

Хорошою новиною є те, що до загальної групи вже готові повернутися капітан Гаррі Кейн та вінгер Морган Роджерс, які пропускали першу гру. Крім того, масовий відтік лідерів відкриває двері для гравців ротації — очікується, що свій шанс отримають захисник Бен Вайт та вінгер Гарві Барнс.

Оновлений склад збірної Англії пройде перевірку боєм вже 31 березня, коли команда вийде на поле проти збірної Японії.