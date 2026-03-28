Інше

Потужний виступ Флоріана.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман прокоментував перемогу у товариському матчі із національною командою Швейцарії (4:3).

"Ми грали проти команди, яка в кваліфікації пропустила всього два голи і в 2025 році не програла жодного матчу, і при цьому створили дуже багато моментів. Окрім чотирьох забитих м'ячів, ми мали ще п'ять-шість шансів. Після рахунку 3:2 ми мали робити 4:2 — у нас були два 100-відсоткові моменти, які, на жаль, не реалізували.

Проте я вважаю, що команда виявила сильний характер. Швейцарія з відносно невеликої кількості атак і не явних моментів забила багато голів. Але все одно – для товариського матчу так повернутися у гру – це добрий знак. Ми вели, потім знову пропустили, та повернулися. У Флоріана Вірца вийшли два визначні голи.

В обороні ми діяли не ідеально у деяких епізодах. У високому пресингу добре, але в низькому блоці іноді були надто пасивні. Загалом ми заслужено перемогли", — заявив Нагельсманн.