Інше

Італієць пояснив свою позицію щодо втручання ВАР.

Заступник генерального секретаря УЄФА Джорджо Маркетті висловився про роль ВАР у сучасному футболі.

"Думати, що у високотехнологічному світі футбол може обійтися без технологій, очевидно, неможливо. Тому технології мають бути у футболі, і це вже відбувається сьогодні.

ВАР – найбільш наочний приклад допомоги, яку надають технології футболу. Вони допомагають суддям, але порушується важливе питання. Технології мають бути у футболі, а не навпаки.

Це основна функція ВАР: запобігати очевидним і явним помилкам, і ми не повинні про це забувати. Тому що, думаючи, що ВАР має втручатися скрізь, ми ставимо під загрозу саму гру, яка робить цей вид спорту таким прекрасним.

Ось чому я вважаю, що ясність та очевидність – це основи ВАР. Якщо, як ви кажете, на ухвалення рішення потрібно від трьох до чотирьох хвилин, причому це рішення може бути суб'єктивним і спірним, воно не є ясним і очевидним. У цьому випадку рішення, ухвалене на полі, залишається чинним. Тому що, зрештою, не забуватимемо, що рішення завжди приймає суддя, з використанням ВАР або без нього. Тому навіть за допомогою ВАР саме головний арбітр має вирішити, було те, що він переглянув, явною помилкою чи ні», – заявив Маркетті.