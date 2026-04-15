Завершилася 1511 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський показав 56 видів української зброї під час звернення з нагоди Дня зброяра. Серед них — одразу сім видів українських ракет

🔸 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про нові пакети військової допомоги для України. Згодом міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що оборонна співпраця сумою у 4 мільярди євро передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів

🔸 Окупанти скинули шість авіабомб на одне з найбільших водосховищ Харківської області. У ЗСУ кажуть — вона не пошкоджена

🔸 Зеленський підписав закон, за яким власники зруйнованого житла не платитимуть за комуналку

🔸 Поліція прийшла з обшуками до мережі U420, яку звинувачують у продажі наркотиків під виглядом сувенірів

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 184 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 41 авіаційний удар, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3035 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне боєзіткнення; крім цього, ворог здійснив 55 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали вісім ворожих штурмів у напрямку Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва. Один бій ще триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка, два з них ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

Сили оборони відбили 24 ворожі штурми на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки. Шість боєзіткнень триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупанти та 21 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, три укриття особового складу, пошкоджено дві гармати, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 57 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 119 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 10 разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода. Авіаційного удару зазнали околиці населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 10 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Омельник, Новоіванівка, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.