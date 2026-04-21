Манчестер Сіті, Інтер, Челсі та Ювентус візьмуть участь у престижному турнірі в Азії.

Манчестер Сіті в межах підготовки до сезону-2026/27 вирушить у передсезонний тур Азією, де стане учасником масштабного футбольного фестивалю в Гонконзі.

Однією з головних подій турніру стане поєдинок між англійським грандом та міланським Інтером, який заплановано на 1 серпня. Матч відбудеться на новій арені Кай Так, що вміщує близько 50 тисяч глядачів і вперше прийматиме настільки великий міжнародний футбольний захід.

Окрім цих команд, участь у турнірі також візьмуть Челсі та Ювентус. Вони зустрінуться між собою 5 серпня, доповнивши програму престижного фестивалю за участю провідних клубів Європи.

