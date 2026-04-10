Бразилець може перебратися до американського чемпіонату.

Вінгер Сантоса Неймар може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного бразильця зацікавлений Цинциннаті, який вже розпочав попередні перемовини із оточенням футболіста.

Наразі Неймар намагається потрапити до заявки збірної Бразилії на ЧС-2026, проте була інформація від ЗМІ, що головний тренер Карло Анчелотті не планує брати на мундіаль досвідченого бразильця. Востаннє Неймар виступав за збірну у 2023 році.

Нинішнього сезону Неймар провів шість матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.

Після шести турів Цинциннаті набрав шість очок і посідає дев'яте місце у Східній конференції МЛС.

Раніше повідомлялося, що Неймар під загрозою тривалої дискваліфікації в чемпіонаті Бразилії.