Інше

Команда Нагельсмана здолала господарів майбутнього ЧС.

У Чикаго на стадіоні "Солджер Філд" відбувся товариський матч між командою господаркою майбутнього чемпіонату світу — збірною США та чотириразовими володарями Кубка світу командою Німеччини.

Німці забили швидкий гол. Вже на другій хвилині відзначився Гаверц з передачі Кімміха. Американці відновили паритет під занавіс першої половини гри. Своє ім'я в протокол матчу вписав Ентоні Робінсон.

Переможний гол підопічні Нагельсмана забили на 57-й хвилині. Гаверц асистував Сане, який зафіксував фінальний рахунок зустрічі 2:1 на користь Німеччини.

На мундіалі Німеччина зіграє в одній групі з Кюрасао, Кот-д’Івуаром та Еквадором. США позмагаються за вихід з групи із Австралією, Парагваєм та Туреччиною.

США — Німеччина 1:2

Голи: Гаверц, 2, Сане, 57 — Робінсон, 37