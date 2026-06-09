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Кіліан Мбаппе залишається за крок до рекорду Жиру

Збірна Франції завершила свою домашню підготовку до майбутнього чемпіонату світу перемогою над Північною Ірландією з рахунком 3:1. Матч, що відбувся на критій через зливи арені Decathlon у Ліллі, став не лише бенефісом Майкла Олісе, але й емоційним прощанням місцевої публіки з головним тренером Дідьє Дешамом.

Попри передматчеві урочистості з феєрверками, старт гри для господарів виявився непростим. Зірковий атакувальний квартет у складі Мбаппе, Дембеле, Дуе та Олісе (які минулого сезону забили на клубному рівні 97 голів) довго не міг знайти свою гру.

Франції знадобилося 43 хвилини, щоб відкрити рахунок, і в цьому допоміг випадок. Після удару Усмана Дембеле м'яч зрикошетив від захисника гостей Руайрі Макконвілла прямо на Майкла, який не схибив.

Після перерви Олісе довів, що його успіх не обмежується лише везінням: На 47 хвилин Вінгер розкішним ударом з межі штрафного майданчика ввігнав м'яч у верхній кут воріт. Згодом Олісе поставив ефектну крапку, забивши свій третій гол потужним пострілом, чим зняв усі питання щодо переможця та викликав овації трибун.

Ця перемога стала важливим психологічним кроком для "Ле Бле" після несподіваної поразки від Кот-д'Івуару (1:2) кількома днями раніше.

Цей вечір мав особливе значення для Дідьє Дешама — він востаннє вивів збірну Франції на домашнє поле у статусі головного тренера після 14 років роботи. Під час представлення команд його ім'я зірвало найгучніші оплески. Тепер єдина мета фахівця — здобути свій другий Кубок світу на цій посаді.

А ось для капітана Кіліана Мбаппе вечір видався дещо розчаровуючим. Нападник відчайдушно намагався забити, щоб зрівнятися з Олів'є Жиру в статусі найкращого бомбардира в історії збірної Франції. Проте Мбаппе змарнував кілька вигідних нагод, а один забитий ним м'яч було скасовано через офсайд у Дезіре Дуе під час розвитку атаки.

Попри поразку, команда Майкла О'Нілла, середній вік якої становив лише 22,6 роки, залишила дуже приємне враження. На відміну від стикових матчів з Італією, де ірландці втратили путівку на мундіаль, цього разу вони не боялися йти в атаку.

Нагородою за їхню сміливість став гол на 64-й хвилині: Ші Чарльз увірвався до штрафного майданчика, а Патрік Келлі (для якого це був лише другий старт за збірну) влучно пробив з близької відстані, повернувши на стадіон інтригу.

Також варто відзначити надійну гру в обороні Трея Х'юма, особливо враховуючи відсутність ключових гравців Конора Бредлі та Дена Балларда. Крім того, гол Джеймі Донлі в компенсований час першого тайму не було зараховано через спірний фол в атаці на Тео Ернандесі.

Тепер Франція відправляється до США, де 16 червня в Нью-Джерсі розпочне свій шлях на чемпіонаті світу матчем проти Сенегалу. Далі у Групі I на них чекають Ірак та Норвегія на чолі з Ерлінгом Голандом. Північна Ірландія зосередиться на підготовці до осінніх матчів Ліги націй, де у вересні їхніми суперниками стануть збірні Грузії, України та Угорщини.

Франція Північна Ірландія 3:1

Голи: Олісе 43', 49', 75' – Келлі 64'.