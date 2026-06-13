Яя Туре окреслив стиль Слована: Ми гратимемо в домінуючий футбол

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Івуарієць заявив про амбіції будувати домінуючий футбол і подякував клубу за довіру.

Івуарійський фахівець Яя Туре поділився першими емоціями після призначення на посаду головного тренера братиславського Слована.

"Я дуже щасливий і схвильований; чесно кажучи, не можу дочекатися, коли ми почнемо працювати разом у понеділок. Мій попередник заслуговує на велику повагу за те, чого він досяг із Слованом. Я хочу розвивати це, водночас додаючи щось нове й унікальне від себе. Футбол для мене — це все. Я люблю виклики і неймовірно радію можливості тренувати чудовий клуб із багатою історією, прекрасним стадіоном і високими амбіціями", — заявив Туре.

Новий наставник також відзначив рівень інфраструктури клубу та окреслив свої футбольні принципи.

"Я був дуже приємно здивований інфраструктурою клубу, яка справді на найвищому рівні. З Слованом я хочу грати в домінуючий футбол, перемагати та контролювати хід матчів, щоб радувати наших уболівальників.

Я вже намагався вивчити команду якомога детальніше, але найважливіше — побачити реакцію гравців на тренуваннях. Як асистент я працював із Роберто Манчіні, але давно мріяв очолити власний проєкт як головний тренер", — додав він.

Туре також згадав виступи Слована в єврокубках та підкреслив, що з нетерпінням чекає старту роботи з командою.